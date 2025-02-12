Гвардиола о 2:3 с «Реалом»: «Такое случалось уже много раз. «Ман Сити» упустил хороший результат, соперник перевернул игру, когда у нас стало получаться»

Пеп Гвардиола огорчен камбэком «Реала» (2:3).

«Такое случалось уже много раз. Если что-то случается много раз, то лишь потому, что я не могу найти решение.

В этом сезоне «Реал» лучше. Хороший результат был в наших руках на последних минутах, но мы его упустили.

Мы заработали пенальти, но игра была достаточно равной, у мадридцев было больше моментов, чем когда-либо еще на «Этихаде». Когда у нас начали появляться моменты, когда у нас стало получаться намного больше, соперник перевернул игру.

«Реал» лучше играл с мячом, мы же немного волновались. Такое случалось с нами много раз в течение сезона.

Мы будем стараться. Нам эмоционально тяжело, у нас впереди сложные игры. Мы поедем в Мадрид , постараемся сделать так, чтобы у нас было немного больше комбинационной игры, и постараемся пройти дальше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Movistar.