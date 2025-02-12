Гвардиола о 2:3 с «Реалом»: «Такое случалось уже много раз. «Ман Сити» упустил хороший результат, соперник перевернул игру, когда у нас стало получаться»
«Такое случалось уже много раз. Если что-то случается много раз, то лишь потому, что я не могу найти решение.
В этом сезоне «Реал» лучше. Хороший результат был в наших руках на последних минутах, но мы его упустили.
Мы заработали пенальти, но игра была достаточно равной, у мадридцев было больше моментов, чем когда-либо еще на «Этихаде». Когда у нас начали появляться моменты, когда у нас стало получаться намного больше, соперник перевернул игру.
«Реал» лучше играл с мячом, мы же немного волновались. Такое случалось с нами много раз в течение сезона.
Мы будем стараться. Нам эмоционально тяжело, у нас впереди сложные игры. Мы поедем в Мадрид, постараемся сделать так, чтобы у нас было немного больше комбинационной игры, и постараемся пройти дальше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar.
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