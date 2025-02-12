У «Ман Сити» 12 поражений в 38 матчах сезона. Гвардиола повторил свой антирекорд сезона-2019/20

Пеп Гвардиола повторил свой антирекорд по числу поражений за сезон.

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

В сезоне-2024/25 «горожане» проиграли 12 из 38 матчей во всех турнирах. Гвардиола повторил свой худший сезон в тренерской карьере.

В сезоне-2019/20 у «Ман Сити » под руководством испанца также было 12 поражений.

Это лицо Пепа. Когда вел у «Реала» к 80-й, но проиграл