У «Ман Сити» 12 поражений в 38 матчах сезона. Гвардиола повторил свой антирекорд сезона-2019/20
Пеп Гвардиола повторил свой антирекорд по числу поражений за сезон.
«Манчестер Сити» уступил «Реалу» (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В сезоне-2024/25 «горожане» проиграли 12 из 38 матчей во всех турнирах. Гвардиола повторил свой худший сезон в тренерской карьере.
В сезоне-2019/20 у «Ман Сити» под руководством испанца также было 12 поражений.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats Foot
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