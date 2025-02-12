Анчелотти про 3:2 с «Ман Сити»: «Совершенный матч «Реала»: хорошая защита, эффективная атака. Заслуженная победа»
Карло Анчелотти рад победе над «Манчестер Сити» (3:2).
«Я спокоен и доволен, конечно. Мы хорошо выступили в первом из двух матчей, мы получили небольшое преимущество, и теперь нас ждет ответный матч.
Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Мы не сдались.
Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.
Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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