Анчелотти про 3:2 с «Ман Сити»: «Совершенный матч «Реала»: хорошая защита, эффективная атака. Заслуженная победа»

Карло Анчелотти рад победе над «Манчестер Сити» (3:2).

«Я спокоен и доволен, конечно. Мы хорошо выступили в первом из двух матчей, мы получили небольшое преимущество, и теперь нас ждет ответный матч.

Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Мы не сдались.

Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.

Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны», – сказал главный тренер «Реала » в эфире Movistar.