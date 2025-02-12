Куртуа про 3:2 с «Ман Сити»: «Реал» доминировал. Мы верили и чувствовали, что сильнее «горожан». У них был один удар помимо голевого – и больше почти ничего»
Тибо Куртуа считает, что «Реал» превосходил «Манчестер Сити» (3:2).
«Мы знаем, что «горожане» любят атаковать. Всегда лучше победить, несмотря на пропущенный гол, чем сыграть 0:0.
Мы пропустили два гола, в случае с которыми нам не повезло. Мы доминировали в этой игре. Команда верила, что сравняет счет и что забьет третий гол. Мы верили и чувствовали, что мы сильнее их.
«Ман Сити» хорошо держит мяч, нам надо было не бояться прессинговать, делать это организованно. У них был один удар, если не считать голевого, и почти ничего больше. Пенальти, на мой взгляд, не был стопроцентным.
Надо продолжать в том же духе, чтобы выиграть через неделю. Помню ответную игру против «Челси» пару лет назад, нельзя думать, что все решено», – сказал вратарь «Реала» в эфире Movistar.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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