Куртуа про 3:2 с «Ман Сити»: «Реал» доминировал. Мы верили и чувствовали, что сильнее «горожан». У них был один удар помимо голевого – и больше почти ничего»

Тибо Куртуа считает, что «Реал» превосходил «Манчестер Сити» (3:2).

«Мы знаем, что «горожане» любят атаковать. Всегда лучше победить, несмотря на пропущенный гол, чем сыграть 0:0.

Мы пропустили два гола, в случае с которыми нам не повезло. Мы доминировали в этой игре. Команда верила, что сравняет счет и что забьет третий гол. Мы верили и чувствовали, что мы сильнее их.

«Ман Сити » хорошо держит мяч, нам надо было не бояться прессинговать, делать это организованно. У них был один удар, если не считать голевого, и почти ничего больше. Пенальти, на мой взгляд, не был стопроцентным.

Надо продолжать в том же духе, чтобы выиграть через неделю. Помню ответную игру против «Челси» пару лет назад, нельзя думать, что все решено», – сказал вратарь «Реала » в эфире Movistar.