«Реал» выиграл 300 матчей первым в истории ЛЧ и КЕЧ
Победа над «Манчестер Сити» стала для «Реала» юбилейной.
Команда Карло Анчелотти обыграла «горожан» со счетом 3:2 на их же поле.
«Реал» одержал 300-ю победу за время выступлений в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Мадридцы первыми достигли этой отметки.
Следом идут «Бавария» (241), «Барселона» (209), «Манчестер Юнайтед» (161) и «Ювентус» (157).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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