«Реал» выиграл 300 матчей первым в истории ЛЧ и КЕЧ

Победа над «Манчестер Сити» стала для «Реала» юбилейной.

Команда Карло Анчелотти обыграла «горожан» со счетом 3:2 на их же поле.

«Реал » одержал 300-ю победу за время выступлений в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Мадридцы первыми достигли этой отметки.

Следом идут «Бавария» (241), «Барселона » (209), «Манчестер Юнайтед » (161) и «Ювентус » (157).