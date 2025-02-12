«Реал» впервые с 2016-го обыграл «Ман Сити» в основное время. Было 4 поражения, победы в дополнительное время и по пенальти и 2 ничьих
«Реал» впервые победил «Ман Сити» в основное время за почти 9 лет.
Команда Карло Анчелотти на выезде обыграла «горожан» со счетом 3:2 в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Последняя победа «Реала» над «Сити» в основное время была в мае 2016 в полуфинале ЛЧ (1:0).
С тех пор команды встречались 8 раз – 4 победы одержал «Ман Сити» в основное время, две встречи завершились вничью, по разу «Реал» побеждал в дополнительное время и в серии пенальти.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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