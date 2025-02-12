«Реал» впервые с 2016-го обыграл «Ман Сити» в основное время. Было 4 поражения, победы в дополнительное время и по пенальти и 2 ничьих

«Реал» впервые победил «Ман Сити» в основное время за почти 9 лет.

Команда Карло Анчелотти на выезде обыграла «горожан» со счетом 3:2 в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Последняя победа «Реала » над «Сити» в основное время была в мае 2016 в полуфинале ЛЧ (1:0).

С тех пор команды встречались 8 раз – 4 победы одержал «Ман Сити » в основное время, две встречи завершились вничью, по разу «Реал» побеждал в дополнительное время и в серии пенальти.