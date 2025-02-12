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  • «Реал» прервал серию из 6 матчей без побед на выезде над «Ман Сити». Было 3 поражения и 3 ничьих на «Этихаде»
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«Реал» прервал серию из 6 матчей без побед на выезде над «Ман Сити». Было 3 поражения и 3 ничьих на «Этихаде»

«Реал»прервал серию из 6 матчей без побед на выезде против «Ман Сити».

В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в гостях со счетом 3:2.

До сегодняшнего матча мадридцам не удавалось победить «Манчестер Сити» на выезде в течение 6 игр – команды трижды сыграли на «Этихад Стэдиум» вничью, еще три игры завершились победой «горожан».

Серия «Реала» без побед на домашнем стадионе «Манчестер Сити» была самой длинной среди выездных матчей Лиги чемпионов, когда клубу не удавалось выиграть на одной и той же арене.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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