«Реал» прервал серию из 6 матчей без побед на выезде над «Ман Сити». Было 3 поражения и 3 ничьих на «Этихаде»

«Реал»прервал серию из 6 матчей без побед на выезде против «Ман Сити».

В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал » обыграл «Манчестер Сити » в гостях со счетом 3:2.

До сегодняшнего матча мадридцам не удавалось победить «Манчестер Сити » на выезде в течение 6 игр – команды трижды сыграли на «Этихад Стэдиум » вничью, еще три игры завершились победой «горожан».

Серия «Реала » без побед на домашнем стадионе «Манчестер Сити» была самой длинной среди выездных матчей Лиги чемпионов , когда клубу не удавалось выиграть на одной и той же арене.