Кордоба о жесткой игре против него: «По мне прилетает и сейчас, и во время сезона. Много фолов не дают. Не будем делать из этого шоу»

Джон Кордоба высказался о жесткой игре против него на Winline Зимнем кубке РПЛ.

Сегодня «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:1) в матче за 3-е место. Кордоба сделал дубль.

– Снова жесткая игра, стыки, травмы. Откуда такая жесткость в товарищеском турнире?

– По мне прилетает и во время сезона, и сейчас. Мы не будем делать шоу из этого.

Если пересмотреть все предыдущие матчи, то увидим, что много фолов не дают, просто это не всегда заметно, – сказал нападающий «Краснодара ».