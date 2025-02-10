Кордоба о жесткой игре против него: «По мне прилетает и сейчас, и во время сезона. Много фолов не дают. Не будем делать из этого шоу»
Джон Кордоба высказался о жесткой игре против него на Winline Зимнем кубке РПЛ.
Сегодня «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:1) в матче за 3-е место. Кордоба сделал дубль.
– Снова жесткая игра, стыки, травмы. Откуда такая жесткость в товарищеском турнире?
– По мне прилетает и во время сезона, и сейчас. Мы не будем делать шоу из этого.
Если пересмотреть все предыдущие матчи, то увидим, что много фолов не дают, просто это не всегда заметно, – сказал нападающий «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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