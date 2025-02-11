Семак о 3:0 со «Спартаком»: «Могло дойти до драки или тяжелых травм. Судейские решения выбивали игроков из колеи. Думаю, в следующий раз «Зенит» не будет участвовать»

Сергей Семак допустил, что «Зенит» больше не сыграет в Winline Зимнем кубке РПЛ.

– Как вам игра? Насколько она была товарищеской?

– Слава богу, что так закончилось. Могло дойти до драки или тяжелых травм. Большой вопрос насчет участия в таких турнирах. Думаю, в следующий раз мы не будем принимать участия в них.

– Что все-таки там случилось? Потому что в начале второго тайма все успокоилось, потом вновь возобновилось.

– Мне кажется, на протяжении всего матча была нить потеряна. Я прекрасно понимаю эмоции игроков, которых судейские решения выбивали из колеи. Для меня важно, что закончилось без драки, что все здоровы, потому что было очень много моментов, которые заставили переживать и по травмам. Радости особой нет.

– Почему решили Станковичу компанию составить?

– Я думаю, это справедливо. Я так же, как и он, был недоволен тем, что происходит. Конечно, я думал, что будет поспокойнее без главных тренеров. Пошел, вместе посидели немного, посмотрели с трибуны, – сказал главный тренер «Зенита » в эфире «Матч ТВ» после разгрома «Спартака » (3:0) в финале.

Игру обслуживала бригада судей под руководством Кирилла Левникова .