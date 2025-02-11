«Рождены, чтобы выигрывать». «Зенит» о победе над «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» выложил картинку со львом после победы на Winline Зимнем кубке РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга разгромила «Спартак » (3:0) в финале и впервые выиграла турнир.

После матча в телеграм-канале «Зенита » было опубликовано изображение голубого льва на фоне песчаной пустыни, держащего трофей Winline Зимнего кубка РПЛ .

«Рождены, чтобы выигрывать», – говорится в сообщении клуба.

Изображение: t.me/fczenit