«Рождены, чтобы выигрывать». «Зенит» о победе над «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ
«Зенит» выложил картинку со львом после победы на Winline Зимнем кубке РПЛ.
Команда из Санкт-Петербурга разгромила «Спартак» (3:0) в финале и впервые выиграла турнир.
После матча в телеграм-канале «Зенита» было опубликовано изображение голубого льва на фоне песчаной пустыни, держащего трофей Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Рождены, чтобы выигрывать», – говорится в сообщении клуба.
Изображение: t.me/fczenit
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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