«Спартак» впервые не выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. «Зенит» разгромил красно-белых в финале
Впервые Winline Зимний кубок РПЛ выиграл не «Спартак».
Победителем турнира стал «Зенит», разгромивший красно-белых со счетом 3:0 в решающей игре.
Московская команда выиграла оба предыдущих розыгрыша – в 2023-м и 2024-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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