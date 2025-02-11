«Спартак» впервые не выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. «Зенит» разгромил красно-белых в финале

Впервые Winline Зимний кубок РПЛ выиграл не «Спартак».

Победителем турнира стал «Зенит », разгромивший красно-белых со счетом 3:0 в решающей игре.

Московская команда выиграла оба предыдущих розыгрыша – в 2023-м и 2024-м.