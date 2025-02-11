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  • «Аль-Наср» предлагал 75+ млн евро и бонусы за Нуньеса в январе и далеко продвинулся в переговорах с форвардом. «Ливерпуль» отказался, не найдя замены
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«Аль-Наср» предлагал 75+ млн евро и бонусы за Нуньеса в январе и далеко продвинулся в переговорах с форвардом. «Ливерпуль» отказался, не найдя замены

«Аль-Наср» пытался приобрести Дарвина Нуньеса в январе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ливерпуль» получил два официальных предложения, второе из которых предусматривало выплату более чем 75 млн евро, а также бонусов.

Саудовский клуб также далеко продвинулся в переговорах с самим форвардом и был уверен, что тот в итоге даст согласие на переход.

«Ливерпуль» в итоге отказался от заключения сделки, не найдя уругвайцу достойной замены.

В этом сезоне Нуньес забил 4 гола в 18 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoДарвин Нуньес
Фабрицио Романо
деньги
logoЛиверпуль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Англия
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