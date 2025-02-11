«Аль-Наср» предлагал 75+ млн евро и бонусы за Нуньеса в январе и далеко продвинулся в переговорах с форвардом. «Ливерпуль» отказался, не найдя замены
«Аль-Наср» пытался приобрести Дарвина Нуньеса в январе.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ливерпуль» получил два официальных предложения, второе из которых предусматривало выплату более чем 75 млн евро, а также бонусов.
Саудовский клуб также далеко продвинулся в переговорах с самим форвардом и был уверен, что тот в итоге даст согласие на переход.
«Ливерпуль» в итоге отказался от заключения сделки, не найдя уругвайцу достойной замены.
В этом сезоне Нуньес забил 4 гола в 18 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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