Саудовцы видят в Бонифасе альтернативу Нуньесу. «Байер» оценивает форварда в 50 млн евро
Виктор Бонифасе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Клубы с Ближнего Востока рассматривают возможный трансфер форварда «Байера» в январе и видят в нем альтернативу нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.
По данным Sky Sport, леверкузенцы оценивают Бонифасе не менее чем в 50 млн евро. Также на него претендуют английские клубы.
В 15 матчах сезона во всех турнирах на счету 24-летнего игрока сборной Нигерии 8 голов и 1 ассист за «Байер».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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