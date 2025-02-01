Тебас о регистрации Ольмо: «Решение CSD показывает, что он не понимает, как выдаются лицензии. Вмешательство правительства не выглядит хорошо»
Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ла Лига не согласна с этим решением.
«Вмешательство правительства не выглядит хорошо. Но мы действовали в соответствии с правилами финансового фэйр-плей и требованиями федерации.
Решение CSD показывает, что он не понимает, как выдаются лицензии. Это автоматизированный процесс. В случае с Ольмо 31 декабря «Барсе» сказали, что она не вписывается в требования финансового фэйр-плей. Она попыталась загрузить лицензию Ольмо, но ей сказали: «Вы не можете ее загрузить, у вас нет прав на получение лицензии».
3 января она уже вписывалась в правила финансового фэйр-плей, но получила ответ: нет, вы не можете [заявить Ольмо], потому что регистрация этого игрока уже была отменена 31-го числа, и он не может получить новую лицензию.
Мы подали апелляцию в CSD. Мы запросили временно отменить регистрацию Ольмо... Это временная мера, которая отменяет предыдущую временную меру», – сказал президент Ла Лиги.
Ла Лига хочет добиться отмены регистрации Ольмо, заявил Тебас: «Мы направляем апелляции в соответствующие органы. Считаем, что у нас есть шанс»
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