Тебас о регистрации Ольмо: «Решение CSD показывает, что он не понимает, как выдаются лицензии. Вмешательство правительства не выглядит хорошо»

Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с регистрацией Дани Ольмо.

Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ла Лига не согласна с этим решением.

«Вмешательство правительства не выглядит хорошо. Но мы действовали в соответствии с правилами финансового фэйр-плей и требованиями федерации.

Решение CSD показывает, что он не понимает, как выдаются лицензии. Это автоматизированный процесс. В случае с Ольмо 31 декабря «Барсе» сказали, что она не вписывается в требования финансового фэйр-плей. Она попыталась загрузить лицензию Ольмо, но ей сказали: «Вы не можете ее загрузить, у вас нет прав на получение лицензии».

3 января она уже вписывалась в правила финансового фэйр-плей, но получила ответ: нет, вы не можете [заявить Ольмо], потому что регистрация этого игрока уже была отменена 31-го числа, и он не может получить новую лицензию.

Мы подали апелляцию в CSD. Мы запросили временно отменить регистрацию Ольмо... Это временная мера, которая отменяет предыдущую временную меру», – сказал президент Ла Лиги.

Ла Лига хочет добиться отмены регистрации Ольмо, заявил Тебас: «Мы направляем апелляции в соответствующие органы. Считаем, что у нас есть шанс»