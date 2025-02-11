Андрей Мостовой о Соболеве: «Считал Сашу плохишом, у большинства было похожее отношение. Перейдя в «Зенит», он собрал команду в ресторане – все сразу разрешилось, проблем нет»

Андрей Мостовой высказался о трудностях Александра Соболева в «Зените».

27-летний форвард, перешедший из «Спартака», в текущем сезоне провел 11 игр за клуб из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ и ни разу не забил.

– Почему у Соболева не получилось быстро адаптироваться в Петербурге?

– Психология и отсутствие работы с командой перед переходом в «Зенит».

– Давай остановимся на втором факторе. Почему отстранение от основы «Спартака» так отразилось на форме Соболева, если он проходил сборы с командой?

– Если ты пропускаешь один тренировочный день, тебе требуется два для набора формы. Если пропускаешь две недели – нужно четыре. Когда мы выходим из отпуска, мне кажется, что я мяч трогаю впервые в жизни – так все плохо. К этому нужно относиться с пониманием.

Состояние Соболева после зимних сборов уже будет показательным. Например, Вендел в первые полгода был не очень хорош, но резко добавил зимой. Мне тоже стало проще в «Зените» после сборов: и форму набираешь, и в коллективе проводишь гораздо больше времени.

– Перед переходом Соболева ты говорил, что к нему есть вопросы. Задали?

– Мне очень хотелось присутствовать на его первой тренировке в «Зените », но я уехал в сборную. Если серьезно, то в сборной мы не очень много общались – и по «Спартаку » я считал Сашу плохишом. Конечно, у большинства ребят из «Зенита» было похожее отношение, потому что было несколько высказываний, была даже потасовка в Кубке.

Перейдя в «Зенит», Саша собрал всю команду в ресторане. С Барриосом они поговорили один на один. Так что все сразу разрешилось, нет никаких проблем, – сказал Андрей Мостовой в интервью Спортсу’‘ .

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