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  • Андрей Мостовой о Соболеве: «Считал Сашу плохишом, у большинства было похожее отношение. Перейдя в «Зенит», он собрал команду в ресторане – все сразу разрешилось, проблем нет»
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Андрей Мостовой о Соболеве: «Считал Сашу плохишом, у большинства было похожее отношение. Перейдя в «Зенит», он собрал команду в ресторане – все сразу разрешилось, проблем нет»

Андрей Мостовой высказался о трудностях Александра Соболева в «Зените».

27-летний форвард, перешедший из «Спартака», в текущем сезоне провел 11 игр за клуб из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ и ни разу не забил.

– Почему у Соболева не получилось быстро адаптироваться в Петербурге?

– Психология и отсутствие работы с командой перед переходом в «Зенит».

– Давай остановимся на втором факторе. Почему отстранение от основы «Спартака» так отразилось на форме Соболева, если он проходил сборы с командой?

– Если ты пропускаешь один тренировочный день, тебе требуется два для набора формы. Если пропускаешь две недели – нужно четыре. Когда мы выходим из отпуска, мне кажется, что я мяч трогаю впервые в жизни – так все плохо. К этому нужно относиться с пониманием.

Состояние Соболева после зимних сборов уже будет показательным. Например, Вендел в первые полгода был не очень хорош, но резко добавил зимой. Мне тоже стало проще в «Зените» после сборов: и форму набираешь, и в коллективе проводишь гораздо больше времени.

– Перед переходом Соболева ты говорил, что к нему есть вопросы. Задали?

– Мне очень хотелось присутствовать на его первой тренировке в «Зените», но я уехал в сборную. Если серьезно, то в сборной мы не очень много общались – и по «Спартаку» я считал Сашу плохишом. Конечно, у большинства ребят из «Зенита» было похожее отношение, потому что было несколько высказываний, была даже потасовка в Кубке.

Перейдя в «Зенит», Саша собрал всю команду в ресторане. С Барриосом они поговорили один на один. Так что все сразу разрешилось, нет никаких проблем, – сказал Андрей Мостовой в интервью Спортсу’‘.

«Иногда есть чувство несчастья – из-за одиночества». Такого Андрея Мостового вы не знали

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Мостовой
logoВендел
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВильмар Барриос
logoАлександр Соболев
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