«Реал» и Винисиус знают о баннере фанатов «Ман Сити» с Родри и «Золотым мячом». Бразилец «еще сильнее замотивирован» на игру ЛЧ

«Реал» знает о планах фанатов «Ман Сити» потроллить клуб и Винисиуса Жуниора.

Сегодня команды сыграют на «Этихаде» в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов . Ответная игра пройдет 19 февраля.

Ранее стало известно, что группа фанатов «горожан» планирует вывесить баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».

El Chiringuito сообщает, что «Реал» знает о планах фанатов «Манчестер Сити» – в клубе не переживают из-за баннера. Винисиус также в курсе предстоящей акции, и теперь «еще больше замотивирован» на игру.

Напомним, в октябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити » Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители «Реала » бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.