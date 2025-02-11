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Анчелотти о реакции Винисиуса на невручение «Золотого мяча»: «Он хорошо справился с этим. Вини мотивирован и хочет играть, в дерби наводил ужас на левом фланге»

Карло Анчелотти высказался о реакции Винисиуса на невручение «Золотого мяча».

По итогам 2024 года приз достался хавбеку «Манчестер Сити» Родри. 

«Винисиус проводит очень хороший сезон. Он уже забил 17 голов [во всех турнирах] и сделал много результативных передач, несмотря на две травмы. Они выбивали его из ритма. 

Я считаю, что он хорошо справился с тем, что не получил «Золотой мяч». Никаких проблем в этом плане не вижу. Даже если сейчас он готов не на 100%, то близко к тому. Он показал себя в дерби, во втором тайме наводил ужас на левом фланге. Вини мотивирован и хочет играть», – сказал главный тренер «Реала». 

Почему «Ливерпуль» проиграл «Плимуту» и как «Реал» все перевернул в мадридском дерби. Тактика топ-лиг

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
logoЗолотой мяч
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
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