Пиоли о Роналду: «Легенда и перфекционист, много требует от себя и других. Не могу относиться к нему как к остальным, но он уважает роли. Он забьет 1000 голов»

Стефано Пиоли рассказал о работе с Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

О Роналду

«Если я приезжаю на полчаса раньше, он там еще на 25 минут раньше. Он всегда первым садится в автобус. Он перфекционист, который многого требует от себя и от других.

Он живет для команды, он помогает, дает советы. Иногда я позволяю ему разговаривать с игроками. Я не могу относиться к нему как к другим, но он умен и уважает наши роли».

О различиях в тренерской работе с Роналду и Ибрагимовичем в «Милане»

«У них разные характеры. Ибра был импульсивным и обладал доминирующей личностью. Криштиану – легенда, он глобален, огромен.

Он думает о тысяче официальных голов. Он их забьет, это не за горами», – заявил главный тренер «Аль-Насра », ранее тренировавший «Милан», в интервью La Gazzetta dello Sport.

Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах