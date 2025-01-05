Пиоли о Роналду: «Легенда и перфекционист, много требует от себя и других. Не могу относиться к нему как к остальным, но он уважает роли. Он забьет 1000 голов»
О Роналду
«Если я приезжаю на полчаса раньше, он там еще на 25 минут раньше. Он всегда первым садится в автобус. Он перфекционист, который многого требует от себя и от других.
Он живет для команды, он помогает, дает советы. Иногда я позволяю ему разговаривать с игроками. Я не могу относиться к нему как к другим, но он умен и уважает наши роли».
О различиях в тренерской работе с Роналду и Ибрагимовичем в «Милане»
«У них разные характеры. Ибра был импульсивным и обладал доминирующей личностью. Криштиану – легенда, он глобален, огромен.
Он думает о тысяче официальных голов. Он их забьет, это не за горами», – заявил главный тренер «Аль-Насра», ранее тренировавший «Милан», в интервью La Gazzetta dello Sport.
Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий