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Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никто не спросил, как я, RFEF не защищала меня. Мне угрожали смертью, за мной следили, камеры были круглосуточно. Пришлось уехать из Мадрида с семьей»

Дженнифер Эрмосо заявила, что чувствовала незащищенность после инцидента на ЧМ.

Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы. 

В самолете на обратном пути из Австралии в Испанию после турнира Рубиалес обратился к Эрмосо с просьбой записать совместное видео во время пересадки в Дохе и сказать, что поцелуй произошел по обоюдному согласию. Футболистка отказалась, несмотря на давление со стороны экс-президента, а также бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды.

Сегодня, 3 февраля, начался суд над Рубиалесом, Эрмосо начала давать показания. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

– Во время полета Вильда или Рубиалес просили у вас прощения, беспокоились о вас?

– Никто из них. Совсем никто. Никто не подошел, чтобы спросить, как я себя чувствую. Ни Вильда, которому я так доверяла. Никто не соизволил.

Я чувствовала себя незащищенной со стороны федерации. Это должно было быть мое безопасное место. Я игрок из их страны, и никто не спрашивал меня, могу ли я это сделать [записать видео] или нет, нужно ли мне что-нибудь.

– Они хотели лишь спасти свою репутацию?

– Да.

– Было ли давление со стороны СМИ и общества?

– Да, конечно. Когда я вернулась в Испанию, у меня под домом круглосуточно были телекамеры, люди ждали меня снаружи, следили за мной, фотографировали меня во время завтрака.

Мне пришлось уехать из Мадрида со всей семьей. Я боялась преследования на улице. Мне угрожали смертью. Были всевозможные сообщения. Мы уехали из Мадрида. Это было неприемлемо, – сказала Эрмосо в суде.

Эрмосо о требовании Рубиалеса записать видео после поцелуя: «Он попросил помочь ему, потому что его называют агрессором. Его фраза «нам с тобой нравится одно и то же» ранила меня еще больше»

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Этого не должно было случиться»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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