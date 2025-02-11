Андрей Мостовой о покупках: «Могу в продуктовом долго стоять и выбирать сыр. Подхожу к прилавку: «Что взять сегодня? Чеддер? Пармезан?» Захотел колонку домой – все обзоры посмотрел»

Андрей Мостовой рассказал о своем отношении к покупкам.

27-летний хавбек выступает за основной состав «Зенита » с 2020 года.

– Лучшая покупка в жизни?

– Машина для папы и квартира в Москве для родителей. Когда я отыграл полсезона за «Сочи », прилетел в Дубай. Насмотрелся на других игроков – у всех Ролексы, я тоже захотел.

Зашел в магазин, сфоткал и послал в семейный чат. Папа написал, что хорошие часы. Я подумал, что можно брать, а затем прилетел вопрос: «Сколько стоит?» Они стоили чуть больше миллиона рублей, а у меня тогда была не очень высокая зарплата.

Проходит секунда, звонит мама: «Ты что, заотдыхался?» Тогда не купил – вернулся только через год.

– Худшая покупка?

– Друзья смеются, что я очень долго что-то выбираю. Могу зайти в продуктовый магазин и стоять выбирать сыр и колбасу. Захотел музыкальную колонку домой – посмотрел все обзоры.

– Про сыр и колбасу – серьезно?

– Да. Подхожу к молочному прилавку: «Что взять сегодня? Чеддер? Пармезан?» Поэтому бесполезных покупок не так много. Приходит в голову только один дорогой свитер. Ни разу не надел.

– Почему?

– Потом подумал и понял: фигня какая-то. Когда покупал, так не казалось, – сказал Андрей Мостовой в интервью Спортсу’‘ .

«Иногда есть чувство несчастья – из-за одиночества». Такого Андрея Мостового вы не знали

Андрей Мостовой: «Считал, что обращение к психологу – удел слабых. Когда произошел надлом и я две недели не спал – психолог помогла. Но это не волшебная пилюля, а большая работа»