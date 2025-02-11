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Мойзе Кин подвергся расизму в соцсетях после матча с «Интером». «Фиорентина» обратилась в «компетентные органы»

Мойзе Кин подвергся расизму после матча «Фиорентины» и «Интера».

Игра 24-го тура Серии А завершилась победой миланцев со счетом 2:1. После матча нападающий команды из Флоренции сообщил, что получил оскорбительные сообщения в соцсетях. 

«Снова, в 2025 году 🤮», – написал Кин. 

«Фиорентина» отреагировала на заявление игрока. 

«Клуб выражает свою поддержку Мойзе Кину, ставшему жертвой расистских нападок в социальных сетях по окончании матча с «Интером» в Милане. На виновных была подана жалоба в компетентные органы», – заявил клуб. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoИнтер
дискриминация
logoФиорентина
logoсерия А Италия
соцсети
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