«Интер» на одно очко отстает от «Наполи» после 24 туров Серии А

«Интер» на одно очко отстает от «Наполи» после завершения перенесенного матча.

Команда Симоне Индзаги одолела «Фиорентину» (2:1) и приблизилась к лидеру чемпионата Италии. На счету «нерадзурри» 54 очка, «Наполи » – 55.

В первую четверку также входят «Аталанта » (50) и «Лацио » (45). «Ювентус » идет пятым с 43 очками и встретится с «Интером » 16 февраля.