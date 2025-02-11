«Интер» на одно очко отстает от «Наполи» после 24 туров Серии А
«Интер» на одно очко отстает от «Наполи» после завершения перенесенного матча.
Команда Симоне Индзаги одолела «Фиорентину» (2:1) и приблизилась к лидеру чемпионата Италии. На счету «нерадзурри» 54 очка, «Наполи» – 55.
В первую четверку также входят «Аталанта» (50) и «Лацио» (45). «Ювентус» идет пятым с 43 очками и встретится с «Интером» 16 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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