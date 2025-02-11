Индзаги про 2:1 с «Фиорентиной»: «Интер» сохранял ясность ума, несмотря на тяжелое поражение. Мы провели отличный матч – статистика это подтверждает»

Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной».

В 24-м туре Серии А «Интер » одержал победу со счетом 2:1. В четверг, 6 февраля, «Фиорентина » разгромила миланцев (3:0) в перенесенной игре 14-го тура.

«Вместе мы выиграли важный матч. Болельщики также поддержали нас в этом сложном испытании.

В последние дни мы постарались восстановиться, работать и не обращать внимания на то, что о нас говорили. Ребята придали мне решимости. Было непросто, потому что «Фиорентина» оборонялась низко, а в четверг они сенсационно наказали нас.

Сегодня, когда мы повели в счете, они реализовали пенальти. Затем, после второго гола, мы были осторожны на контратаках, в которых они были очень хороши.

Мы прошли превосходный путь. У нас было выдающееся выступление в Лиге чемпионов. В чемпионате мы идем хорошо, как и другие команды. Сегодня мы провели отличный матч, статистика это подтверждает. Команда сохраняла ясность ума, несмотря на тяжелое поражение», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.