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«Спартак» подписал контракт с Солари из «Ривер Плейт» на 4,5 года («Чемпионат»)

«Спартак» во вторник подписал контракт с Пабло Солари.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, соглашение с 23-летним хавбеком из «Ривер Плейт» рассчитано на 4,5 года.

Ранее появилась информация, что «Спартак» заплатит за аргентинца 12 млн евро с учетом бонусов.

В прошлом году Солари провел 32 матча в чемпионате Аргентины, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

У «Спартака» есть сложности с переводом денег за Солари. О сделке с «Ривер Плейт» объявят после решения проблемы (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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