У «Спартака» есть сложности с переводом денег за Солари. О сделке с «Ривер Плейт» объявят после решения проблемы (Metaratings)

«Спартаку» не удается заплатить «Ривер Плейт» за Пабло Солари.

Сообщалось , что красно-белые покупают вингера за 12 млн евро с учетом бонусов. Футболист уже прошел медосмотр.

По данным Metaratings, о трансфере до сих пор не объявили потому, что возникли сложности с проведением платежа. Как только ситуация разрешится, клубы опубликуют информацию о сделке.