Солари вылетел в Россию на медосмотр в «Спартаке»: 🇷🇺🔜. «Ривер» получит 12 млн евро с бонусами за вингера
Пабло Солари близок к переходу в «Спартак» за 12 млн евро, включая бонусы.
Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
По данным источника, вингер «Ривер Плейт» вылетел в Россию для прохождения медосмотра перед трансфером в московский клуб. 23-летний аргентинец подпишет с красно-белыми контракт до июня 2029 года.
Сам Солари подтвердил, что вылетел в Россию, сопроводив пост эмодзи 🇷🇺🔜 – «скоро буду».
В прошлом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах в чемпионате Аргентины.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Сесара Луиса Мерло в Х
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