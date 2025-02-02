Солари вылетел в Россию на медосмотр в «Спартаке»: 🇷🇺🔜. «Ривер» получит 12 млн евро с бонусами за вингера

Пабло Солари близок к переходу в «Спартак» за 12 млн евро, включая бонусы.

Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, вингер «Ривер Плейт » вылетел в Россию для прохождения медосмотра перед трансфером в московский клуб. 23-летний аргентинец подпишет с красно-белыми контракт до июня 2029 года.

Сам Солари подтвердил , что вылетел в Россию, сопроводив пост эмодзи 🇷🇺🔜 – «скоро буду».

В прошлом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах в чемпионате Аргентины.