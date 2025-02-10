Мостовой про РПЛ: «Спартак» должен быть в топ-3 с закрытыми глазами. Матч с «Зенитом» решит многое в борьбе за чемпионство»

Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» в борьбе за титул в Мир РПЛ.

Команда под руководством Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 туров и отставая от «Зенита» и «Краснодара» на 2 балла.

– Как оцените перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство?

– «Спартак» находится там, где он и должен находиться. Со всем, что окружает этот клуб: со своей армией болельщиков, деньгами, футболистами.

«Спартак» должен быть в тройке лидеров с закрытыми глазами, всегда. Сейчас он там и находится, и до конца чемпионата мы будем видеть интригу в борьбе за чемпионство.

Сейчас не берусь говорить о конкретных прогнозах, еще нужно календарь посмотреть, но многое будет решаться в очном матче «Спартака » и «Зенита » в РПЛ , – сказал бывший полузащитник «Спартака».