Мостовой про РПЛ: «Спартак» должен быть в топ-3 с закрытыми глазами. Матч с «Зенитом» решит многое в борьбе за чемпионство»
Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» в борьбе за титул в Мир РПЛ.
Команда под руководством Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 туров и отставая от «Зенита» и «Краснодара» на 2 балла.
– Как оцените перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство?
– «Спартак» находится там, где он и должен находиться. Со всем, что окружает этот клуб: со своей армией болельщиков, деньгами, футболистами.
«Спартак» должен быть в тройке лидеров с закрытыми глазами, всегда. Сейчас он там и находится, и до конца чемпионата мы будем видеть интригу в борьбе за чемпионство.
Сейчас не берусь говорить о конкретных прогнозах, еще нужно календарь посмотреть, но многое будет решаться в очном матче «Спартака» и «Зенита» в РПЛ, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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