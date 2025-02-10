«Спартак» интересовался Маном. «Парма» за 15 млн евро отпустила бы румынского вингера (Legalbet)

Деннис Ман мог оказаться в «Спартаке».

Legalbet утверждает, что красно-белые интересовались вингером «Пармы». Клуб Серии А был готов продать румынского футболиста за 15 млн евро.

«Спартак » перестал рассматривать возможность трансфера 26-летнего игрока после того, как договорился с «Ривер Плейт » о переходе Пабло Солари .

В этом сезоне Ман провел 22 игры в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .