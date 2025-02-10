«Спартак» интересовался Маном. «Парма» за 15 млн евро отпустила бы румынского вингера (Legalbet)
Деннис Ман мог оказаться в «Спартаке».
Legalbet утверждает, что красно-белые интересовались вингером «Пармы». Клуб Серии А был готов продать румынского футболиста за 15 млн евро.
«Спартак» перестал рассматривать возможность трансфера 26-летнего игрока после того, как договорился с «Ривер Плейт» о переходе Пабло Солари.
В этом сезоне Ман провел 22 игры в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем