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  • Адвокат футболистки «Челси» Керр усомнилась, что полицейского оскорбили слова о «тупых белых». Она назвала «неприемлемым» поведение констебля
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Адвокат футболистки «Челси» Керр усомнилась, что полицейского оскорбили слова о «тупых белых». Она назвала «неприемлемым» поведение констебля

Адвокат Саманты Керр назвала неприемлемым поведение оскорбленного полицейского.

В Лондоне проходят слушания по делу австралийской нападающей Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси» сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

По словам адвоката Грэйс Форбс, представляющей интересы Керр в суде, поведение полицейских было «абсолютно неприемлемым», так как они не восприняли всерьез заявления футболисток об опасном вождении и незаконном удержании со стороны водителя такси. Юрист также заявила, что первые 20 минут после встречи девушек с полицейскими не были засняты на камеру, и посоветовала присяжным с осторожностью отнестись к «одностороннему образу злой пьяной женщины, созданному с целью извлечь выгоду из шокирующего фактора».

«Два человека, оказавшиеся в беде, направились за помощью к полицейской машине с опознавательными знаками. Как и почему мы перешли от этого к совершенно непродуктивному спору? Похоже, никто не подумал о том, что стоит показать кадры, где женщина вылезает через разбитое окно, и как они выдвигали обвинения в незаконном лишении свободы.

Вы можете быть жертвой преступления, даже если пьяны. Констебль Ловелл признал, что их обвинения могут быть приравнены к опасному вождению и незаконному лишению свободы. Почему он сказал, что то, что ее слова в его адрес не соответствуют каким-либо правонарушениям?

Ни один полицейский не проверял автомобиль на наличие взрывного устройства самостоятельно. Никто так и не удосужился взять свидетельские показания у Кристи Мевис. Неудивительно, что полиция больше ничего не слышала о водителе», – сказала Форбс в суде.

Кроме того, защита Керр усомнилась в том, что Ловелла обидели слова футболистки о «тупых белых», ссылаясь на то, что другие находившиеся в участке полицейские не заявляли, что их задела эта фраза.

Назвавшая полицейского «тупым белым» Керр отрицает желание его оскорбить: «Не это имела в виду. Из-за власти и привилегий им никогда не понять, через что мы прошли»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
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