Назвавшая полицейского «тупым белым» Керр отрицает желание его оскорбить: «Не это имела в виду. Из-за власти и привилегий им никогда не понять, через что мы прошли»

Футболистка «Челси» Керр объяснила, что не намеревалась оскорбить полицейского.

В Лондоне проходят слушания по делу австралийской нападающей Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси» сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

– Использовали ли вы белый цвет кожи Ловелла как оскорбление во время перепалки с ним в полицейском участке?

– Нет, я не это имела в виду.

– Я считала, что это он использовал свою власть и привилегии надо мной, потому что обвинял меня в том, что я не такая... Я пыталась выразить, что из-за власти и привилегий, которые у них были, им никогда не понять, через что мы прошли, и страх, который мы испытывали в своей жизни.

– Говорили ли вы, что Ловелл «глупый», потому что он белый?

– Нет, – сказала Керр в суде.

Футболистка также заявила, что ее восприятие было основано на том, что офицеры относились к ней иначе, чем к Мевис.

Керр имеет индийские корни – ее отец родился в Калькутте в семье англичанина и индианки.

Назвавшая полицейского «тупым белым» форвард «Челси» Керр выступила в суде: «Было очевидно, что он не осознает своей власти и привилегий и никогда не задумывался, что может случиться с женщиной»