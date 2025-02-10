Анчелотти о матчах с «Ман Сити»: «Это уже почти класико. Это мог бы быть финал или полуфинал. Они выигрывали ЛЧ, когда выбивали «Реал», и наоборот – тот, кто пройдет дальше, далеко продвинется»

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

Завтра «Реал» и «Ман Сити » сыграют в первом стыковом матче за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет 19 февраля.

– Это уже почти класико, матч будет интересным, как и предыдущие. Очень трудно предсказать, что произойдет, потому что все зависит от качеств, от индивидуального мастерства... Это матчи очень высокого уровня, и нужно оказать свою лучшую версию.

– Играет ли роль в этих матчах форма команд?

– Это не так показательно, потому что у каждого есть свое личное мнение. Я по-прежнему считаю «Сити» одними из лучших в Европе, и что у них лучший тренер в этом турнире.

Если кто-то не готов на 100%, он покажет это здесь. Мы считаем себя конкурентоспособными, несмотря на чрезвычайную ситуацию, в которой оказались.

[Матчи плей-офф] – это всегда головная боль. Но реальность такова, что «Сити» выиграл Лигу чемпионов, когда выбил нас, и наоборот. Уверен, команда, которая пройдет дальше, далеко продвинется в турнире.

Неожиданно, что этот матч будет сыгран в плей-офф... В том, что мы здесь, виноват не УЕФА, а мы сами. Но это удивительно, потому что этот матч мог быть финалом, полуфиналом или четвертьфиналом. Но, повторюсь, это только наша вина, – сказал главный тренер «Реала ».