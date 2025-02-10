Пеп перед игрой с «Реалом»: «Их атаку невозможно контролировать 90, 120, 200 минут. Они будут создавать моменты, нужно принять этот факт»

Пеп Гвардиола высказался о силе атакующей линии «Реала».

«Манчестер Сити » встретится с мадридским клубом в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет завтра на «Этихад Стэдиум».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола оценил игру футболистов атакующей линии «Реала »: Килиана Мбаппе , Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Родриго.

«Невозможно на протяжении 90, 120, 200 минут полностью контролировать этих игроков. Они исключительны – их взаимодействие, движение без мяча, игра один в один, умение держать мяч...

Все четверо – выдающиеся футболисты. Это понимают все, так что остается лишь свести их влияние к минимуму, зная, что они все равно будут создавать моменты, и принять этот факт», – сказал Гвардиола.