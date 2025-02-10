Газинский о наступе на ногу Глебову в матче с ЦСКА: «Это было без злого умысла – вообще не понял, что произошло. Здоровья Кириллу, дай бог, чтобы обошлось без серьезной травмы»
Юрий Газинский прокомментировал эпизод с травмой Кирилла Глебова.
Глебов получил травму в игре с «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ, когда Газинский наступил ему на ногу. Полузащитнику ЦСКА оказали помощь за пределами поля, а затем увезли на электрокаре.
«Я вообще не понял, что произошло. Может, в моменте, когда мы с Глебовым падали, я наступил на него.
Пожелаю ему здоровья, понимаю, что такое травмы. Пусть поправляется, дай бог, чтобы обошлось без серьезной травмы. Понятно, что это было без злого умысла», – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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