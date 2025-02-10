Родриго о матче с «Сити»: «Играть против них всегда сложно. «Реалу» нужно сохранить настрой, который был в прошлом сезоне»

Родриго высказался о сложностях в игре против «Манчестер Сити».

«Реал» сыграет с командой Пепа Гвардиолы в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет завтра на «Этихад Стэдиум».

В прошлом сезоне «Реал» выбил «Манчестер Сити » в 1/4 финала ЛЧ.

«[Нас ждет] та же сложность, что и всегда – играть против них. Первый матч создает большое давление, и мы понимаем, что будет непросто. Нужно сохранить тот же ментальный настрой, который у нас был в прошлом сезоне.

Почти все команды, приезжающие сюда, испытывают трудности – во многом из-за особенностей их игроков, которые больше контролируют мяч. Я всегда выполняю свои функции и готов ко всему, что нас ждет», – сказал вингер «Реала ».