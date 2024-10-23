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Винисиус лучший в ЛЧ по голевым действиям, ассистам, успешным обводкам и выигранным дуэлям за 4 последних сезона

Винисиус Жуниор лидирует в Лиге чемпионов по ряду показателей.

По данным Sofascore, вингер «Реала» за последние четыре сезона совершил больше всего результативных действий и отдал больше всего голевых передач.

Также он первый в таких категориях, как решающие передачи, успешный дриблинг, выигранные единоборства и действия в штрафной площади соперника.

У Винисиуса 35 результативных действий в ЛЧ за 4 последних сезона (у Килиана Мбаппе – 30, у Роберта Левандовского – 27), 15 ассистов (у Кевина де Брюйне и Джуда Беллингема – по 10), 75 ключевых передач (у Йозуа Киммиха – 73, у Джека Грилиша – 68), 127 успешных обоводок (у Рафаэла Леау – 84, у Мбаппе – 79), 245 выигранных дуэлей (у Джуда Беллингема – 202, у Кингсли Комана – 161), 321 действие в штрафной площади соперника (у Мбаппе – 286, у Родриго – 177),

Вчера бразилец оформил хет-трик в матче с «Боруссией» Дортмунд (5:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sofascore
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