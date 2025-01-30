Анчелотти о возможной встрече с «Ман Сити» в стыках: «Что будет, то будет. Чтобы выиграть ЛЧ, нужно побеждать в каждой игре»

Карло Анчелотти подвел итоги общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал » занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. В последнем туре мадридцы обыграли «Брест » со счетом 3:0.

О новом формате

«Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Мы должны убирать матчи, а не добавлять новые».

О возможной встрече с «Манчестер Сити» в стыках

«Впереди жеребьевка, а что будет дальше, то будет. Чтобы выиграть Лигу чемпионов , нужно побеждать в каждой игре».

О победе

«Мы играли намного компактнее, эффективнее, мы хорошо действовали в защите. Это хороший момент для команды, и мы должны продолжать в том же духе».

О Родриго

«Он хорош, как и другие. Он забивает много голов, но у нас большой потенциал в атаке. Команда показывает хороший футбол».

О ротации

«Мы вносим изменения в состав, потому что каждый вносит свой вклад. Мы должны использовать сильные стороны команды, потому что она очень хороша».

Об овациях Модричу

«Это знак уважения к футболисту, который сделал выдающуюся карьеру».

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»