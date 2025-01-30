Анчелотти о возможной встрече с «Ман Сити» в стыках: «Что будет, то будет. Чтобы выиграть ЛЧ, нужно побеждать в каждой игре»
«Реал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. В последнем туре мадридцы обыграли «Брест» со счетом 3:0.
О новом формате
«Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Мы должны убирать матчи, а не добавлять новые».
О возможной встрече с «Манчестер Сити» в стыках
«Впереди жеребьевка, а что будет дальше, то будет. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать в каждой игре».
О победе
«Мы играли намного компактнее, эффективнее, мы хорошо действовали в защите. Это хороший момент для команды, и мы должны продолжать в том же духе».
О Родриго
«Он хорош, как и другие. Он забивает много голов, но у нас большой потенциал в атаке. Команда показывает хороший футбол».
О ротации
«Мы вносим изменения в состав, потому что каждый вносит свой вклад. Мы должны использовать сильные стороны команды, потому что она очень хороша».
Об овациях Модричу
«Это знак уважения к футболисту, который сделал выдающуюся карьеру».
Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий