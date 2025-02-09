Симеоне и Анчелотти в 8-й раз сыграли вничью. У тренеров по 9 побед друг над другом
Команды Диего Симеоне и Карло Анчелотти в 8-й раз сыграли вничью.
Команды под руководством Анчелотти сыграли против «Атлетико» Симеоне 26 раз во всех турнирах. У Диего 9 побед.
8 раз «Атлетико» обыграл «Реал» при 8 поражениях. При этом 8 мадридских дерби завершились вничью.
Кроме того, «Атлетико» дважды встречался с «Баварией» под руководством Анчелотти на групповой стадии Лиги чемпионов. Симеоне выиграл один матч и потерпел поражение во втором.
У «Реала» нет побед над клубами топ-4 Ла Лиги в этом сезоне: 2 ничьих и 3 поражения против «Барсы», «Атлетико» и «Атлетика»
«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 5 матчах Ла Лиги подряд – 4 ничьих и поражение
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Transfermarkt
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