Симеоне и Анчелотти в 8-й раз сыграли вничью. У тренеров по 9 побед друг над другом

Команды Диего Симеоне и Карло Анчелотти в 8-й раз сыграли вничью.

Команды под руководством Анчелотти сыграли против «Атлетико» Симеоне 26 раз во всех турнирах. У Диего 9 побед.

8 раз «Атлетико » обыграл «Реал» при 8 поражениях. При этом 8 мадридских дерби завершились вничью.

Кроме того, «Атлетико» дважды встречался с «Баварией» под руководством Анчелотти на групповой стадии Лиги чемпионов. Симеоне выиграл один матч и потерпел поражение во втором.

У «Реала» нет побед над клубами топ-4 Ла Лиги в этом сезоне: 2 ничьих и 3 поражения против «Барсы», «Атлетико» и «Атлетика»

«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 5 матчах Ла Лиги подряд – 4 ничьих и поражение