Владимир Пономарев: «Нападение ЦСКА – уровень ФНЛ, необходимо усиление. Я против бразильцев, но если новичок сильнее Койта и Гуарирапы, то пусть приходит»

Владимир Пономарев раскритиковал уровень атакующей линии ЦСКА.

«Конечно, ЦСКА необходимо усиление в атакующую зону. Сейчас нападение команды – уровень ФНЛ .

Я уже говорил, что я против бразильских футболистов в команде, но если этот новичок сильнее Койта и Гуарирапы , то пусть приходит.

Посмотрим, но здесь вообще никто никаких гарантий дать не может, потому что это не топ-игрок с именем и опытом», – сказал бывший защитник армейцев.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 31 балл после 18 туров.

«ЦСКА сейчас бедствует. Он был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит». Пономарев об армейцах