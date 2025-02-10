Владимир Пономарев: «Нападение ЦСКА – уровень ФНЛ, необходимо усиление. Я против бразильцев, но если новичок сильнее Койта и Гуарирапы, то пусть приходит»
Владимир Пономарев раскритиковал уровень атакующей линии ЦСКА.
«Конечно, ЦСКА необходимо усиление в атакующую зону. Сейчас нападение команды – уровень ФНЛ.
Я уже говорил, что я против бразильских футболистов в команде, но если этот новичок сильнее Койта и Гуарирапы, то пусть приходит.
Посмотрим, но здесь вообще никто никаких гарантий дать не может, потому что это не топ-игрок с именем и опытом», – сказал бывший защитник армейцев.
На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 балл после 18 туров.
«ЦСКА сейчас бедствует. Он был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит». Пономарев об армейцах
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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