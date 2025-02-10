«ЦСКА сейчас бедствует. Он был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит». Пономарев об армейцах
Владимир Пономарев высказался о финансовом положении ЦСКА.
«ЦСКА сейчас бедствует. У клуба такой период, что покупать дорогостоящих футболистов возможности нет. Это проблема, потому состав нуждается в усилении.
ЦСКА был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит», – сказал бывший защитник армейцев.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров. Лидирует «Краснодар» с 39 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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