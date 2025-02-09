Пономарев о Заболотном: «Он оказался сильнее Гуарирапы и Койта, на его фоне они выглядят плохо. Антон хорошо боролся на втором этаже, скидывал под удар. Что из этого есть у этих ребят? Ничего»
Владимир Пономарев заявил, что Антон Заболотный лучше нынешних форвардов ЦСКА.
– ЦСКА не хватает Заболотного?
– Скажу, что он оказался сильнее Гуарирапы и Койта. Да, я критиковал порой Антона, но всегда за дело. Когда он играл хорошо, то я его хвалил.
На его фоне Гуарирапа и Койта, конечно, выглядят плохо. Заболотный хорошо боролся на втором этаже и старался скидывать мяч под удар. Что из этого есть у этих ребят? Ничего, – сказал бывший защитник ЦСКА.
Заболотный выступал за ЦСКА с 2021 по 2024 годы. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 33-летний форвард провел 17 матчей за «Химки», забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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