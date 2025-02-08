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  • Владимир Пономарев: «Агенты – это свoлочи, не должны эти паразиты что-то решать. Койта и Гуарирапе бы где-нибудь в Африке с папуасами играть, но их кто-то рекомендовал в ЦСКА»
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Владимир Пономарев: «Агенты – это свoлочи, не должны эти паразиты что-то решать. Койта и Гуарирапе бы где-нибудь в Африке с папуасами играть, но их кто-то рекомендовал в ЦСКА»

Владимир Пономарев негативно высказался о деятельности футбольных агентов.

«Агенты – это свoлочи. Зачем их привлекли в футбол? Зачем мы идем на поводу у иностранщины и перенимаем это? Мы уже столько гадостей переняли. Есть тренеры, селекционные отделы. Не должны эти паразиты что-то решать! Они пытаются большие деньги схватить. Но так нельзя, мы испортим ребятишек-футболистов деньгами. Не понимаю я РФС. Почему мы стали к агентам обращаться? Черт его знает, что за безобразие. Просто ребят жалко. Эти агенты их гробят!

Даже посмотрите на ЦСКА. Порекомендовали этих Койта и Гуарирапу. Они же нулевые! Они хороши были бы где-нибудь в Африке с папуасами играть, но не в высшей российской лиге. Они же ничего из себя не представляют, ничего делать не умеют. Но ведь кто-то их рекомендовал в ЦСКА. Значит, агенты пропихивают.

Тренеры ведутся, когда нарезки посмотрят. Нельзя их сразу покупать, надо ездить и смотреть несколько их матчей. Сердце кровью обливается, ей-богу!» – сказал бывший защитник ЦСКА. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoЦСКА
агенты
logoСеку Койта
logoСауль Гуарирапа
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