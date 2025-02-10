Глава Kick It Out о разнообразии в футболе: «Не хватает темнокожих тренеров, выходцев из Южной Азии. Надеемся, все клубы предоставят данные – в других сферах это нормально»

Глава Kick It Out высказался о недостатке инклюзивности в современном футболе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует к 2028 году увеличить до 30% долю темнокожих, азиатов и представителей других этнических меньшинств среди специалистов в тренерских штабах мужских сборных Англии, включая основную команду. 60% тренерского состава женских английских сборных должны составлять женщины.

«Мы призывали к этому в течение нескольких лет. Это может показаться неудобным, но в других отраслях это норма. С точки зрения обнародования информации футбол просто пытается достичь того уровня, на котором он должен быть.

Более важным шагом является то, что будет после появления данных. Мне действительно интересно узнать, репрезентируют ли клубы своих болельщиков. Если нет, то появляется возможность убедиться, что у них есть соответствующий план.

Можно заметить, что в футболе явно не хватает темнокожих тренеров, выходцев из Южной Азии. Не хватает разнообразия среди судей, представителей руководства.

Мы очень надеемся, что все клубы опубликуют данные. Если нет, то мы будем ожидать, что это повлечет за собой определенные последствия. Конечно, речь не идет о турнирной таблице или о том, чтобы называть клубы и осуждать их. Это действительно способствует долгосрочной устойчивости футбола», – сказал Самюэль Окафор, возглавляющий организацию по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out.