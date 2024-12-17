7-матчевый бан Бентанкура за шутку о корейцах оставлен в силе. Апелляция «Тоттенхэма» отклонена

FA не сократила срок дисквалификации Родриго Бентанкура.

Напомним, полузащитник «Тоттенхэма» был отстранен на 7 матчей из-за шутки о корейцах, сказанной в интервью, распространившемся в сети в июне – в ролике телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго . Футбольная ассоциация Англии сочла эту шутку расистской.

«Тоттенхэм » обжаловал решение FA в надежде сократить дисквалификацию. Сам Бентанкур на слушаниях называл свои слова «саркастическим ответом» на то, что журналист не назвал Сона по имени.

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Тоттенхэма» и оставила в силе 7-матчевую дисквалификацию Бентанкура.