Гиггз об «МЮ»: «У нас проблемы с селекцией уже 10 лет, ошибка за ошибкой. Мне нравится Аморим, если ему дадут время, 3-4 трансферных окна, он вернет успех»

Райан Гиггз выступил с критикой в адрес руководства «МЮ».

«Как и в любом бизнесе, ключевую роль играет правильная селекция, а у нас с этим проблемы уже десять лет. Мы совершали ошибку за ошибкой. Теперь важно, получит ли Рубен [Аморим ] тех игроков, которые ему нужны, поддержку, которая ему нужна, – и время.

Мы сейчас в сложной ситуации, но прежде всего хочу сказать, что мне действительно нравится этот тренер. Если ему дадут шанс и время, Аморим вернет успех.

Если мы подпишем правильных игроков и дадим тренеру время, все будет хорошо. Но сейчас мы очень далеки от этого. Мы далеко, далеко позади, но ситуация может измениться достаточно быстро.

Мы пробовали давать тренерам немного времени, но сейчас ему нужно больше – три или четыре трансферных окна, я полагаю. Все зависит от того, получит ли он нужных игроков, поддержку и время», – сказал бывший полузащитник «МЮ ».