Диогу Далот: «МЮ» способен выиграть АПЛ с Аморимом. Это реалистично. Сужу по его поведению, общению с игроками, идеям»
«Если быть до конца честным, то с этим тренером, я думаю, мы способны выиграть АПЛ. Я думаю, это реалистично. Но потом все упирается в самую сложную для фанатов вещь: потребуется время.
Я могу это понять. Я футболист, но в то же время знаю, что чувствует болельщик. Я знаю, что этот клуб жаждет побеждать, все хотят выигрывать.
Я думаю, что мы способны выиграть АПЛ с этим тренером, но в то же время нужно создать среду, в которой все готово для него и его требований к футболистам. Нам тоже нужно подстроиться под систему. Это займет некоторое время.
Конечно, нельзя загадывать наперед, но я действительно убежден, что мы можем это сделать, судя по тому, как он себя ведет, общается с игроками, по его идеям. Впереди самое сложное, но если говорить честно и с оптимистичным настроем, то я думаю, что мы способны завоевать крупные трофеи с этим тренером», – сказал защитник.
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