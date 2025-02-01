Женская «Барса» проиграла впервые с мая 2023-го в чемпионате – «Леванте» (1:2). Счет по ударам 47:6 в пользу «блауграны»
Женская «Барса» проиграла в чемпионате впервые за 1,5 года.
Сине-гранатовые на своем поле уступили «Леванте» (1:2) в 17-м туре чемпионата Испании.
Это первое поражение «Барселоны» с мая 2023 года – тогда уступили «Мадриду» (1:2).
Команда нанесла по воротам «Леванте» 47 ударов, из которых 13 в створ. Гости пробили 6 раз (4 в створ).
«Барселона» лидирует в турнирной таблицу чемпионата с 48 очками. На втором месте «Реал» с 40 баллами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Flashscore
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем