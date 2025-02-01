Женская «Барса» проиграла впервые с мая 2023-го в чемпионате – «Леванте» (1:2). Счет по ударам 47:6 в пользу «блауграны»

Женская «Барса» проиграла в чемпионате впервые за 1,5 года.

Сине-гранатовые на своем поле уступили «Леванте» (1:2) в 17-м туре чемпионата Испании .

Это первое поражение «Барселоны» с мая 2023 года – тогда уступили «Мадриду» (1:2).

Команда нанесла по воротам «Леванте » 47 ударов, из которых 13 в створ. Гости пробили 6 раз (4 в створ).

«Барселона » лидирует в турнирной таблицу чемпионата с 48 очками. На втором месте «Реал» с 40 баллами.