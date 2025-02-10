Родри о травме колена: «Это часть жизни спортсмена – принимаю все как есть и благодарю Бога. Стараюсь поддерживать «Ман Сити» и делиться взглядом со стороны»
Родри рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Полузащитник «Манчестер Сити», получивший травму крестообразных связок колена в сентябре, посетил Супербоул.
«Я всегда говорю, что это часть жизни. Спортсмены привыкли к травмам. Но я очень позитивный человек и принимаю все так, как есть. Я всегда благодарю Бога за все, и в такие моменты я стараюсь быть позитивным и делать что-то непривычное для себя, – например, приехать сюда, проводить больше времени с семьей, поработать над другими частями тела, чтобы вернуться сильнее.
Мне не нравится [наблюдать за матчами со стороны]. Ты больше нервничаешь, не можешь контролировать происходящее. Но я стараюсь поддерживать свою команду со стороны, помогать и делиться своим взглядом», – сказал Родри в интервью Sky Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем