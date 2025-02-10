Родри о травме колена: «Это часть жизни спортсмена – принимаю все как есть и благодарю Бога. Стараюсь поддерживать «Ман Сити» и делиться взглядом со стороны»

Родри рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Полузащитник «Манчестер Сити», получивший травму крестообразных связок колена в сентябре, посетил Супербоул.

«Я всегда говорю, что это часть жизни. Спортсмены привыкли к травмам. Но я очень позитивный человек и принимаю все так, как есть. Я всегда благодарю Бога за все, и в такие моменты я стараюсь быть позитивным и делать что-то непривычное для себя, – например, приехать сюда, проводить больше времени с семьей, поработать над другими частями тела, чтобы вернуться сильнее.

Мне не нравится [наблюдать за матчами со стороны]. Ты больше нервничаешь, не можешь контролировать происходящее. Но я стараюсь поддерживать свою команду со стороны, помогать и делиться своим взглядом», – сказал Родри в интервью Sky Sports.