Родри о «Золотом мяче»: «Когда понимаешь, что обладаешь должным уровнем для борьбы за него, начинаешь думать: «Почему нет?» Это требует усилий, у команды все должно идти хорошо»
Родри высказался о завоевании «Золотого мяча».
– О чем вы думаете, когда видите «Золотой мяч» на полке у себя дома?
– Ну, я смотрю на него с близкими людьми, и мы просто сходим с ума в том смысле, что говорим: «Вот это мы устроили!»
Изначально ты не думаешь, что можешь этого добиться, но как только ты оказываешься в мире футбола и понимаешь, что обладаешь должным уровнем, чтобы бороться [за этот приз], то начинаешь думать: «Почему бы и нет?»
Это требует усилий, работы. Кроме того, чтобы выиграть его, все должно идти хорошо как у команды, так и в индивидуальном плане… Я могу только гордиться тем, чего добился за эти годы, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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