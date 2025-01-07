Бернарду о результатах «Сити»: «Потеря Родри – не оправдание, я дважды выигрывал АПЛ без него, де Брюйне много пропускал из-за травм. Мы играли не на своем уровне»

Бернарду Силва не считает травму Родри оправданием кризиса «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.

«Я дважды выигрывал Премьер-лигу без Родри. Кевин де Брюйне , который, по моему мнению и, вероятно, по мнению многих, является лучшим игроком в истории «Ман Сити » и одним из лучших в АПЛ , из-за травм пропустил не менее полугода в двух из шести наших чемпионских сезонов.

Так что это не оправдание. Хотя бы потому, что на позиции Родри играет Ковачич , один из наших лучших игроков в этом сезоне. Конечно, Родри важен, в мире нет игроков, подобных ему. Умение защищаться и атаковать, стабильность, забитые голы, решающие моменты – я не помню такого игрока на его позиции, который делал бы все это.

Главная причина [кризиса] не в том, что мы потеряли его – у нас не было защитников, мы должны были делать немного больше индивидуально и осознать, что мы были не на своем уровне», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью DAZN Portugal.