Бернарду о результатах «Сити»: «Потеря Родри – не оправдание, я дважды выигрывал АПЛ без него, де Брюйне много пропускал из-за травм. Мы играли не на своем уровне»
«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.
«Я дважды выигрывал Премьер-лигу без Родри. Кевин де Брюйне, который, по моему мнению и, вероятно, по мнению многих, является лучшим игроком в истории «Ман Сити» и одним из лучших в АПЛ, из-за травм пропустил не менее полугода в двух из шести наших чемпионских сезонов.
Так что это не оправдание. Хотя бы потому, что на позиции Родри играет Ковачич, один из наших лучших игроков в этом сезоне. Конечно, Родри важен, в мире нет игроков, подобных ему. Умение защищаться и атаковать, стабильность, забитые голы, решающие моменты – я не помню такого игрока на его позиции, который делал бы все это.
Главная причина [кризиса] не в том, что мы потеряли его – у нас не было защитников, мы должны были делать немного больше индивидуально и осознать, что мы были не на своем уровне», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью DAZN Portugal.
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