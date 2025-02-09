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  • Федор Смолов: «В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте, только от этого грустно. В 20 думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди»
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Федор Смолов: «В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте, только от этого грустно. В 20 думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди»

Федор Смолов высказался о своем 35-летии.

– Ощущаешь ли себя на 35 лет?

– Физически чувствую себя нормально, нагрузки даются относительно легко. В рамках футбола возраст – это цифры, но, конечно, грустные мысли посещают. В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте. Только от этого грустно, в остальном же все супер.

– Чем отличается Смолов в 35 лет от Федора в 20, 25 и 30 лет?

– В 30 уже посещали мысли, что дата уже достаточно серьезная для футбола. Было интересно, как буду себя чувствовать и до скольких лет смогу продлить карьеру. В 25 лет есть ощущение, что столько лет впереди. Все мысли тогда были связаны только с футболом, карьерой и с тем, как себя реализовать. В 20 лет думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди, – сказал форвард «Краснодара».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
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